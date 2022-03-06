Минобороны сообщило об уничтожении боевой авиации Украины

Вооруженные силы России в ходе спецоперации по демилитаризации Украины уничтожили практически всю военную авиацию Украины. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он заявил, что за субботу и неполный день воскресенья истребительная авиация и ПВО Воздушно-космических сил России уничтожили 11 боевых самолетов и два вертолета. Только за сегодняшний день Украина потеряла три истребителя Су-27 и три беспилотника.

«Практически вся боеспособная авиация киевского режима уничтожена», — подчеркнул Конашенков.

Он добавил, что ударом высокоточного оружия уничтожен военный аэродром в Виннице.

Ранее в Минобороны заявили, что в ходе специальной операции по демилитаризации Украины Воздушно-космические силы России завоевали господство в воздухе.