Армия 27 декабря 2023, 04:05 Ростех развеял миф о неуязвимости немецких танков Leopard Глава Ростеха Чемезов: ПТРК ВС РФ пробивают немецкий Leopard с любой стороны РИА «Новости»

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Российские противотанковые ракетные комплексы пробивают немецкие танки Leopard с любого ракурса. Миф о неуязвимости западной техники развеял в беседе с РИА «Новости» генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

«Это еще один миф. Горят они очень хорошо. Наши ПТРК „Корнет“ или „Хризантема“ пробивают тот же Leopard с любой стороны», — заявил Чемезов.

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Западные танки на Украине начали оснащать динамической защитой советского производства, чтобы повысить их шансы на поле боя, отметил глава Ростеха.

Ранее Чемезов анонсировал выпуск новой бикалиберной РСЗО, которая сможет разминировать поля и поражать цели снарядами разного калибра. Серийное производство такой машины начнется в первой половине 2024 года.