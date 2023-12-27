Армия 27 декабря 2023, 00:07 Новейшую бикалиберную РСЗО создадут в России Глава Ростеха Чемезов: бикалиберную РСЗО поставят на поток в начале 2024 года РИА «Новости»

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В России разрабатывают новейшую бикалиберную реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Возрождение», сообщил в интервью РИА «Новости» генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. Серийное производство нового вооружения начнется в первой половине 2024 года.

Чемезов пояснил, что базой для РСЗО «Возрождение» стала система дистанционного минирования «Земледелие», которая хорошо зарекомендовала себя в зоне СВО. В Ростехе предложили «нарастить ее потенциал».

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«Она может использоваться одновременно и как машина дистанционного минирования, и как РСЗО, если оснастить ее унифицированным транспортно-пусковым контейнером», — пояснил Чемезов.

Гендиректор госкорпорации подтвердил, что новая разработка прошла испытания, ее считают очень актуальной. Бикалиберная машина сможет минировать территорию снарядами калибра 140 миллиметров и поражать цели реактивными снарядами калибра 220 миллиметров. Серийный выпуск РСЗО «Возрождение» начнется в начале 2024 года.

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