Армия 19 декабря 2022, 13:03 Ростех назвал «Искандер» эффективным для ударов по инфраструктуре Замгендиректора Артяков: Ростех в разы увеличил производство снарядов к ОТРК «Искандер» РИА «Новости»

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Госкорпорация «Ростех» в несколько раз увеличила производство пусковых установок и боеприпасов для оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер». Они оказались эффективными в уничтожении инфраструктуры противника, рассказал в эфире «Россия 24» заместитель генерального директора Владимир Артяков.

«[Производство] пусковых установок и, собственно говоря, боеприпасов увеличиваем в разы», — сказал он.

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Владимир Артяков назвал ОТРК «Искандер» точным, надежным и эффективным. Эти комплексы, по его словам, работают слаженно и помогают бить по инфраструктуре.

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Ростех стал выпускать больше боеприпасов и установок не только к «Искандеру», но и к другой технике. Замгендиректора корпорации заявил, что она в несколько раз увеличила объем сходящей с конвейера бронетехники и разного рода средств поражения.

Он также рассказал о новом беспилотнике «Охотник», который разрабатывают в России. В следующем году пройдут его испытания, а через один-два года начнется массовое производство. Владимир Артяков заметил, что аналогов этого дрона нет ни в США, ни в НАТО.