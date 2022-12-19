Армия 19 декабря 2022, 12:50 Число использованных Россией дронов-камикадзе в зоне СВО стало рекордным Представитель Ростеха Артяков: армия России чаще Украины использовала дроны в зоне СВО

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Российские военные превзошли украинских боевиков по применению ударных беспилотников на линии соприкосновения в зоне проведения специальной военной операции. С таким заявлением в эфире телеканала «Россия 24» выступил первый заместитель генерального директора Ростеха Владимир Артяков.

«Мне демонстрировали новые беспилотные летательные аппараты — это прежде всего разведаппараты для тактической разведки и аппараты, которые несут малую нагрузку, но с поражающими элементами для локальных решений задач. С начала спецоперации у нас было не такое большое количество таких аппаратов, но, когда начался конфликт, потребность в них выросла», — заявил представитель Ростеха.

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Он добавил, что теперь можно говорить о превосходстве российской армии над противником в области использования дронов на линии соприкосновения.

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Артяков подчеркнул, что объемы выпущенной бронетехники и средств поражения на предприятиях оборонно-промышленного комплекса выросли в несколько раз и продолжают увеличиваться.

Повышенный спрос, по его словам, наблюдается на танки и артиллерию. Кроме того, увеличился выпуск количества боеприпасов и и снарядов для реактивных систем залпового огня.

Представитель Ростеха рассказал, что продолжается работа над военным ударным беспилотником «Охотник». По своим характеристикам военный дрон превосходит аппараты стран НАТО. Первые испытания специалисты госкорпорации проведут в следующем году, а серийное производство начнется через год или два.