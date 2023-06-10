Армия 10 июня 2023, 14:59 Рост числа желающих поступить в добровольцы заметили в России Замминистра обороны Панков заявил о росте числа желающих стать добровольцами РИА «Новости»

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Количество россиян, желающих вступить в добровольческие отряды для защиты страны, значительно выросло. На это указал заместитель министра обороны Николай Панков на совещании по вопросам комплектования Вооруженных сил контрактниками, сообщили в Минобороны.

Он отметил, что на сегодняшний день в России действуют 40 добровольческих формирований, и количество желающих пополнить их ряды растет.

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«Помимо поступления граждан на контрактную службу в Вооруженные силы Российской Федерации, у нас отмечается существенный рост граждан, желающих защищать Отечество в добровольческих формированиях», — заявил Панков.

Представитель Минобороны подчеркнул, что добровольцы успешно справляются с поставленными задачами на линии соприкосновения в зоне спецоперации.

Он добавил, что до 1 июля участники добровольческих отрядов подпишут контракты для урегулирования своего правового статуса. Приказ о порядке формирований службы добровольческих формирований в зоне проведения специальной военной операции министр обороны Сергей Шойгу подписал в субботу, 10 июня.

Как сообщило радио Sputnik, контракты позволят добровольцам и членам их семей получать все меры социальной поддержки и защиты для военнослужащих.