10 июня 2023, 13:39
Шойгу утвердил порядок службы добровольческих организаций
Шойгу подписал приказ, определяющий порядок службы добровольческих организаций
Министр обороны России Сергей Шойгу подписал приказ, определяющий порядок организации служебной деятельности добровольческих организаций. Об этом сообщили в Минобороны.
В ведомстве обратили внимание, что документ направлен на повышение эффективности применения добровольческих формирований в составе объединенной группировки войск.
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Приказ предполагает подписание добровольческими отрядами до 1 июля контрактов с военным ведомством.
«Это придаст добровольческим формированиям необходимый правовой статус, создаст единые подходы к организации всестороннего обеспечения и выполнения ими задач», — уточнили в миинстерстве.
В начале июня Шойгу поручил ускорить поставки вооружений в зону спецоперации. Он обратил внимание, что российские военные благодаря этому успешно поражают иностранную военную технику. Министр обороны заявил о начале контрнаступления украинских боевиков во вторник. 6 июня.
Минобороны РФ
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Сергей Шойгу
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