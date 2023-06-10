Важное 10 июня 2023, 13:39 Шойгу утвердил порядок службы добровольческих организаций Шойгу подписал приказ, определяющий порядок службы добровольческих организаций РИА «Новости»

Читать 360tv в

Министр обороны России Сергей Шойгу подписал приказ, определяющий порядок организации служебной деятельности добровольческих организаций. Об этом сообщили в Минобороны.

В ведомстве обратили внимание, что документ направлен на повышение эффективности применения добровольческих формирований в составе объединенной группировки войск.

Реклама

Приказ предполагает подписание добровольческими отрядами до 1 июля контрактов с военным ведомством.

«Это придаст добровольческим формированиям необходимый правовой статус, создаст единые подходы к организации всестороннего обеспечения и выполнения ими задач», — уточнили в миинстерстве.

В начале июня Шойгу поручил ускорить поставки вооружений в зону спецоперации. Он обратил внимание, что российские военные благодаря этому успешно поражают иностранную военную технику. Министр обороны заявил о начале контрнаступления украинских боевиков во вторник. 6 июня.