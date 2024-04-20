Армия 20 апреля 2024, 09:18 Российским штурмовикам выдадут спецоружие для борьбы с FPV-дронами Шойгу поручил обеспечить штурмовиков оружием для уничтожения FPV-дронов РИА «Новости»

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В штурмовых военных подразделениях появится специальное стрелковое оружие для борьбы с FPV-дронами противника. Соответствующее поручение дал министр обороны Сергей Шойгу.

По данным пресс-службы оборонного ведомства, на полигоне Московского военного округа Шойгу показали стрелковое оружие отечественного производства, в разработке которого участвовали снайперы из зоны СВО. Замминистра обороны РФ генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров доложил генералу армии, что до 1 июня на всех полигонах ВС РФ создадут учебно-тактические поля. Там будут проводить военные учения по противодействию БПЛА противника с помощью нового стрелкового оружия. Шойгу распорядился обеспечить штурмовые группы этими образцами оружия для эффективного уничтожения FPV-дронов противника.

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Министру также представили различные виды беспилотников, нагрузка которых достигает 200 килограммов, в том числе перспективный ударный квадрокоптер. Его можно использовать для дистанционного минирования в условиях низкой видимости.