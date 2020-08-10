Российский военный вертолет Ка-52М совершил свой первый полет

Новая усовершенствованная модель вертолетов Ка-52М впервые поднялась в небо. Об этом сообщил Минпромторг России.

Первый полет новейшей военной техники провел холдинг «Вертолеты России».

«На данной машине будут применены все лучшие технические решения, ранее проверенные на вертолетах, выпускаемых как в рамках гособоронзаказа, так и на экспорт», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Вертолет Ка-52 начали реконструировать в прошлом году. Новая модель отличается расширенными возможностями. Вертолет может поражать любую бронированную технику. В его комплектации — автоматическая пушка, неуправляемые и управляемые авиаракеты.

Обновлению подверглось даже шасси — его несущая способность повышена, а вертолетная оптика стала светодиодной. Улучшена и эргономика кабины экипажа. Эксплуатировать его можно и в условиях Арктики.

Новейшие разработки российской военной авиации можно было увидеть на юбилейном параде, посвященном 75-летию Победы, в Москве. В этом году он прошел 24 июня.