«Армату» заменят двухзвенным «танком будущего»

Новые танки заменят «Армату» после 2040 года. Концепцию боевой машины представили специалисты Министерства обороны на Международном форуме «Армия-2020».

Специалисты уточнили, что «Армата» будет актуальна еще в течение многих лет, но уже сейчас нужно готовить концепции перспективной техники, передает газета «Известия». Этим занимаются инженеры и разработчики из 38-го Научно-исследовательского испытательного института бронетанкового вооружения и техники (НИИИ БТВТ).

Новейший танк будет включать в себя бронированную кабину управления, куда поместятся три члена экипажа, необитаемую башню с электротермохимической пушкой и воздушные и наземные дроны, которые смогут охранять танк и разведывать территорию. В боевой машине установят газотурбинный двигатель на три тысячи лошадиных сил.

Международный военно-технический форум «Армия-2020» проходит в Подмосковной Кубинке с 23 августа. До 29 августа он открыт для деловых встреч и официальных мероприятий, а после — для посещения всех желающих. В рамках форума проводится также танковый биатлон, в котором принимают участие команды из разных стран.