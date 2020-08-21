Российский Су-30 перехватил самолет-разведчик из США над Черным морем. Видео

Инцидент произошел 21 августа. Российские военные засекли над нейтральными водами Черного моря воздушную цель, которая приближалась к границе страны.

Для опознания объекта и недопущения нарушения границы в воздух подняли истребитель Су-30СМ из состава сил Южного военного округа.

Российский истребитель приблизился к воздушному судну на безопасное расстояние и идентифицировал его как разведывательный самолет Boeing RC-135 ВВС США.

После того как иностранный разведчик развернулся от российской границы, Су-30СМ вернулся на свой аэродром.

Накануне истребитель Су-30СМ ВКС России уже поднимался над Черным морем для сопровождения самолетов-разведчиков Великобритании и Франции.

За день до этого Су-27 перехватил над Черным морем американский самолет-разведчик RC-135 и самолет патрульной авиации Р-8А «Посейдон» американских ВМС.