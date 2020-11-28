Российский Су-27 отогнал от границ над Черным морем самолет-разведчик США

Истребитель Су-27 перехватил самолет-разведчик RC-135 ВВС США над Черным морем. Американское воздушное судно приближалось к нашей границе. Российские летчики отогнали его.

«В воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил его», — приводит РИА «Новости» текст сообщения Национального центра управления обороной.

Наш истребитель вынудил RC-135 развернуться и улететь. После этого Су-27 вернулся на базу. Полет прошел по международным правилам использования воздушного пространства. Американский разведчик российскую границу не нарушил.

Ранее депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин возмутился, что НАТО постоянно проводит военные учения на Украине. Иностранные самолеты отрабатывают подход к российской границе, вторжение, бомбометание и отход назад. По его словам, Запад навязал Украине антироссийскую национальную идею.