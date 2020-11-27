«Умереть, чтобы насолить России». Депутат Рады назвал национальную идею Украины

Запад навязал Украине антироссийскую национальную идею. Если между Москвой и НАТО вспыхнет конфликт, то украинская территория превратится в театр военных действий. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин.

По словам депутата, Украина стала объектом международной политики. Бывший президент страны Петр Порошенко принял стратегию национальной обороны, по которой страны НАТО могут использовать Украину в качестве территории для войны с Россией. Этот документ Кузьмин назвал государственным преступлением, так как он дает возможность превратить страну в театр военных действий. Парламентарий подчеркнул, что Запад просто навязал Украине ложную национальную идею.

«Эта идея выражается в том, чтобы сделать из Украины „антироссию“, мы все должны умереть для того, чтобы как-то насолить России», — пояснил Кузьмин в эфире телеканала «112 Украина».

Он добавил, что действующий президент Владимир Зеленский подписал указ, дающий НАТО возможность весь год проводить военные учения в стране. Депутат подчеркнул, что теперь каждый день над Украиной летают иностранные самолеты.

«И представьте себе ситуацию, когда бомбардировщики НАТО с территории Украины на учениях отрабатывают подход к российской границе, вторжение, бомбометание и отход назад. Что должны делать русские?» — задался он вопросом.

Кузьмин отметил, что сейчас чиновники соревнуются в том, кто больше насолит России. При этом в этой гонке были уничтожены промышленность, социальная сфера и медицина на самой Украине.