«Умереть, чтобы насолить России». Депутат Рады назвал национальную идею Украины
По словам депутата, Украина стала объектом международной политики. Бывший президент страны Петр Порошенко принял стратегию национальной обороны, по которой страны НАТО могут использовать Украину в качестве территории для войны с Россией. Этот документ Кузьмин назвал государственным преступлением, так как он дает возможность превратить страну в театр военных действий. Парламентарий подчеркнул, что Запад просто навязал Украине ложную национальную идею.
«Эта идея выражается в том, чтобы сделать из Украины „антироссию“, мы все должны умереть для того, чтобы как-то насолить России», — пояснил Кузьмин в эфире телеканала «112 Украина».
Он добавил, что действующий президент Владимир Зеленский подписал указ, дающий НАТО возможность весь год проводить военные учения в стране. Депутат подчеркнул, что теперь каждый день над Украиной летают иностранные самолеты.
«И представьте себе ситуацию, когда бомбардировщики НАТО с территории Украины на учениях отрабатывают подход к российской границе, вторжение, бомбометание и отход назад. Что должны делать русские?» — задался он вопросом.
Кузьмин отметил, что сейчас чиновники соревнуются в том, кто больше насолит России. При этом в этой гонке были уничтожены промышленность, социальная сфера и медицина на самой Украине.