Спецоперация 10 апреля 2023, 23:21 Танковому кулаку ВСУ предрекли разгром от российских «Корнетов» Newsweek: ВС России уничтожат западные танки «Корнетами», которые превосходят Javelin «ВКонтакте»

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Подразделения для борьбы с западными танками на Украине, вероятно, будут использовать ПТРК «Корнет», превосходящие американские Javelin по своей эффективности. Таким мнением главный редактор Special Operations Forces Report Гай Маккардл поделился в интервью Newsweek.

«Российские „охотники за танками“, скорее всего, будут использовать ПТРК 9М133 „Корнет“. <…> Они практически идентичны нашим Javelin, но обладают в два раза большей эффективной дальностью», — отметил он.

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По словам Маккардла, западные машины, отправленные на Украину, имеют динамическую защиту. Однако это не делает их «неубиваемыми» для российских установок, сообщил RT.

Соединенные Штаты продолжают активно поставлять ВСУ противотанковые ракетные комплексы Javelin западного производства, а также военное оборудование.

Пентагон 4 апреля объявил об очередном пакете военной помощи США, общая сумма которого составила около 2,6 миллиарда долларов. В этот пакет также вошли противотанковые системы TOW и Javelin.