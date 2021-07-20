Российских танкистов перебросили к границе с Афганистаном

Танкисты российской 201-й военной базы в Таджикистане преодолели 200 километров и оказались на полигоне Харб-Майдон около границы с Афганистаном. Об этом сообщила пресс-служба Центрального военного округа.

«В ходе марша экипажи танков Т-72 отработали вопросы боевого охранения колонн, преодоление условно зараженных участков местности, отражение нападения диверсионно-разведывательных групп и ударов авиации „противника“», — говорится в сообщении, которое процитировал ТАСС.

После прибытия на полигон танкисты приступили к инженерному оборудованию позиций и созданию укрытий для боевых машин.

В пресс-службе округа уточнили, что к настоящему моменту уже переброшено порядка 50 единиц военной техники. Сколько всего военных будет участвовать в учениях на полигоне Харб-Майдон, не сказано.

Ранее сообщалось, что российские военные, а также военнослужащие из Таджикистана и Узбекистана проведут совместные учения с 5 по 10 августа. Со стороны России участвует подразделение 201-й базы. В частности, артиллеристы, горные мотострелки, танкисты и части специального назначения.