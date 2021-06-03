Российских специалистов по С-400 не вышлют из Турции вопреки сообщениям СМИ

Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России не подтвердила сообщения СМИ, что Турция якобы собирается выслать российских технических специалистов, сопровождающих контракт по С-400 по требованию США. Якобы США настаивают на отказе от присутствия российского персонала.

«Возвращение российских технических специалистов, находящихся в Турции в связи с контрактом на С-400, будет осуществлено в соответствии с утвержденным графиком», — прокомментировала слухи пресс-секретарь службы Валерия Решетникова РИА «Новости».

Россия и Турция подписали контракт на полковой комплект С-400 в 2017 году. Российская сторона начала поставки комплексов ПВО летом и осенью 2019 года. Из-за сделки отношения между Турцией и Штатами ухудшились. Американская администрация требовала взамен приобрести комплексы Patriot. Также США грозились задержать или отменить продажу Турции новейших истребителей F-35. Кроме того, они заявили о возможности ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций»).

Турция уже не раз заявляла, что не будет отказываться от С-400. В конце апреля глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу говорил, что они продолжают переговоры с РФ о приобретении второго полка С-400.