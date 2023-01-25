Мир 25 января 2023, 01:19 Байден сегодня объявит о решении поставить Украине танки Abrams — СМИ Al Jazeera: президент США Байден объявит в среду о решении поставить Украине танки Abrams

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Президент США Джо Байден объявит о решении поставить на Украину танки Abrams в среду, 25 января. Об этом катарскому телеканалу Al Jazeera сообщил чиновник американской администрации.

«Президент Байден объявит завтра, в среду, о решении поставить Украине танки Abrams», — заявил собеседник телеканала.

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Танки, которые планируется отправить на Украину, не будут сняты с вооружения США, а «будут законтрактованы», подчеркнул представитель американских властей.

Ранее американская газета анонсировала, что решение о поставке танков на Украину власти США озвучат на этой неделе. По данным издания, администрация согласовывает поставку большого количества боевой техники.

Однако представитель Пентагона заявил, что власти США не готовы анонсировать поставку танков киевскому режиму. При этом он отметил, что в случае принятия положительного решения по отправке танков Abrams на Украину, США обеспечат обучение украинских военных. Место тренировки пресс-секретарь американского оборонного ведомства не указал.