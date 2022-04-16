Российские войска освободили городскую территорию Мариуполя от боевиков

Городскую территорию Мариуполя полностью освободили от боевиков украинского националистического батальона «Азов»*, иностранных наемников и ВСУ. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он добавил, что остатки украинской группировки заблокированы на территории завода «Азовсталь».

«Единственный их шанс спасти свои жизни — добровольно сложить оружие и сдаться», — подчеркнул Конашенков.

Генерал-майор напомнил, что 11 марта, на момент окружения Мариуполя, состав украинской группировки насчитывал более восьми тысяч человек. В ходе освобождения города сложили оружие 1464 украинских военных. Количество сдающихся, в том числе бежавших с «Азовстали» увеличивается ежедневно.

По данным сложивших оружие военных, на территории завода находится не более 2,5 тысячи человек.

«Таким образом на 16 апреля только в Мариуполе потери украинской группировки составили более 4000 человек», — заявил Конашенков.

Он пояснил, что все заявления президента Украины Владимира Зеленского, что потери украинской армии составили от 2,5 до трех тысяч человек не соответствуют действительности.

«Министерство обороны России располагает достоверными данными об истинных потерях украинской армии, нацгвардии и прибывших иностранных наемников, которые Зеленский боится говорить народу Украины. На сегодня безвозвратные потери составляют 23 367 человек», — подчеркнул генерал-майор Конашенков.

Он подчеркнул, что официальные данные из украинских документов о потерях и местах гибели военных ведомство опубликует в ближайшее время.

Украинские боевики сбежали из занятого ранее краеведческого музея Мариуполя. Об этом рассказал журналистам житель города. По его словам, помещение они использовали в качестве временного укрытия.

*«Азов» — запрещенное в России украинское националистическое вооруженное формирование