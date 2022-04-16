Украинские боевики бросили свои позиции в краеведческом музее Мариуполя

Украинские боевики бросили свои позиции в здании краеведческого музея неподалеку от завода «Азовсталь», рассказал РИА «Новости» житель Мариуполя. По мнению мужчины, ВСУ оборудовали в музее склады.

«Они здесь [в музее] прятались. Они сидели здесь тихо-спокойно, я думаю, у них склады здесь были», — сказал собеседник агентства.

После бегства ВСУ здание музея осталось полуразрушенным. Оно сильно пострадало, горожане пытаются его восстановить. По словам местного жителя, в музее работают реставратор, ему передают экспонаты, которые спрятали от уничтожения украинскими военными. Сейчас в музейном дворе стоят бюсты Ленина и несколько каменных статуй.

Это не первый случай, когда боевики ВСУ занимают объекты гражданской инфраструктуры, придерживаясь тактики живого щита.

В настоящее время Мариуполь почти зачищен. Запрещенный в РФ нацбатальон «Азов»* продолжает удерживать предприятие «Азовсталь».

* «Азов» — запрещенное в России украинское националистическое вооруженное формирование.