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    16 апреля 2022, 17:10

    Украинские боевики бросили свои позиции в краеведческом музее Мариуполя

    Житель Мариуполя рассказал, как ВСУ использовали краеведческий музей для своего склада

    Александр Иванов

    Украинские боевики бросили свои позиции в здании краеведческого музея неподалеку от завода «Азовсталь», рассказал РИА «Новости» житель Мариуполя. По мнению мужчины, ВСУ оборудовали в музее склады.

    Украинские боевики бросили свои позиции в краеведческом музее Мариуполя

    «Они здесь [в музее] прятались. Они сидели здесь тихо-спокойно, я думаю, у них склады здесь были», — сказал собеседник агентства.

    После бегства ВСУ здание музея осталось полуразрушенным. Оно сильно пострадало, горожане пытаются его восстановить. По словам местного жителя, в музее работают реставратор, ему передают экспонаты, которые спрятали от уничтожения украинскими военными. Сейчас в музейном дворе стоят бюсты Ленина и несколько каменных статуй.

    Это не первый случай, когда боевики ВСУ занимают объекты гражданской инфраструктуры, придерживаясь тактики живого щита.

    В настоящее время Мариуполь почти зачищен. Запрещенный в РФ нацбатальон «Азов»* продолжает удерживать предприятие «Азовсталь».

    * «Азов» — запрещенное в России украинское националистическое вооруженное формирование.