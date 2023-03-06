Армия 06 марта 2023, 05:25 Российские военные получат новую маскировку-трансформер ВС России получат маскировку-трансформер для Крайнего Севера и Средней полосы РИА «Новости»

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Двухсторонний комплект маскировки создали для военнослужащих российской армии. Одна из сторон новой разработки предназначена для Средней полосы, а другая — для Крайнего Севера. Об этом сообщил гендиректор научно-производственной специальной фирмы «Штурм» Владимир Дробяк в комментарии РИА «Новости».

Он отметил, что сейчас разработано уже три варианта комплектов маскировочных костюмов разнообразных зональных окрасов.

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«В этом году мы закончим работу по четвертому варианту маскировки для военнослужащих, выполняющих задачи в условиях Крайнего Севера и в Средней полосе», — сообщил Дробяк.

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Он также добавил, что новинку ждут государственные испытания и постановка на снабжение.

В России «широчайший диапазон» природных и климатических зон. В связи с этим, как отметил Дробяк, нельзя создать единую маскировку для военнослужащих. Поэтому «Штурм» сделал костюм, внешняя и изнаночная стороны которого окрашены по-разному. При этом обе стороны костюма-трансформера функционируют одинаково.

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