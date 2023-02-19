Технологии 19 февраля 2023, 16:39 Управляемую с планшета бронемашину пехоты разработали в России Ростех представил беспилотную бронемашину пехоты с управлением с планшета Телеканал «Звезда»

Читать 360tv в

Первую в России беспилотную броневую машины пехоты разработали во Всероссийском научно-исследовательском институте «Сигнал» (входит в состав холдинга «Высокоточные комплексы» государственной корпорации «Ростех»). Кадры проезда броневика показал телеканал «Звезда» в программе «Военная приемка».

Как пояснил главный конструктор «Сигнала» Сергей Курдубанов, в машину установили специальную систему «Синица». Она позволяет удаленно управлять поездкой при помощи планшета. Представитель разработчика пояснил, что темой удаленного управления военной техникой институт занимается уже 10 лет.

Реклама

«Провели огромный цикл всевозможных испытаний. Поэтому все, кто задействован в этом процессе, чувствуют себя очень уверенно, в том числе и с машиной в беспилотном варианте», — подчеркнул инженер.

Реклама

При разработке бронемашины специалисты консультировались с участниками специальной военной операции и учли все их пожелания. Бронемашина может довести военных до нужной им точки и выйти в бой уже без экипажа. Для управления оператору достаточно иметь в руках планшет.

По словам разработчиков, установить «Синицу» можно на любое транспортное средство вне зависимости от его конструкции.