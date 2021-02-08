Российские военные назвали способ ответа на агрессию НАТО

США и их союзники по НАТО разработали концепцию по нанесению комплексных ударов по противнику, которая включают проведение операций на земле, в воздухе, на море, а также в космосе и киберпространстве. Американские военные для начала планируют одновременно обрушить на противника удары гиперзвуковыми и крылатыми ракетами, затем применить боевые беспилотники и авиацию.

Российские военные ученые Владилен Стучинский и Михаил Корольков в своей статье указали, что упреждающий удар со стороны ВКС позволит нанести противнику в лице НАТО ощутимый ущерб уже на начальном этапе агрессии. Для этого должны быть задействованы все средства в едином ударном пространстве, отметили специалисты.

«Необходимо скоординированное применение авиации с беспилотными летательными аппаратами, ракетным оружием различного назначения, средствами РЭБ, оружием на новых физических принципах в рамках создаваемой разведывательно-ударной системы», — указали в статье.

Сенатор Алексей Пушков ранее высказал мнение, что России не нужно отвечать на «каждую глупость» со стороны Запада. Парламентарий отметил, что США никогда не интересовало, что об их внешней политике думают в России.