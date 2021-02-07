Пушков призвал не отвечать на «каждую глупость» Запада

России нужно перестать ждать оценки своих действий со стороны стран Запада и зависеть от нее. Необходимо перестать отвечать на каждую глупость, исходящую из-за рубежа, заявил сенатор Алексей Пушков.

«Мы постоянно ждем апробации с Запада, что в корне неверно. Тем самым мы принижаем себя и делаем мнение стран Запада критерием истины. А потом страшно возмущаемся, что они нам читают лекции. Так мы сами их к этому приглашаем», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что США никогда не интересовало, что об их внешней политике или демократии думают в России. По словам сенатора, Россию тоже должны перестать волновать американские оценки и демагогия. Власти США считают себя точкой отсчета и критерием истины, отметил Пушков.

«А у нас им в этом слишком часто подыгрывают. То же самое относится к Евросоюзу и НАТО, где ставят оценки действиям России, но отметают наши оценки. <…> И так будет до тех пор, пока мы будем реагировать на каждый выпад, отвечать на каждую глупость, исходящую из-за рубежа», — заявил сенатор.

Пушков призвал перестать играть с Западом в информационно-оценочные поддавки. Он подчеркнул, что настало время для России отойти от синдрома 1990-х не только в политике, но и в идеологии.