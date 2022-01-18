Российские военные начали учения в Таджикистане

Военнослужащие 201-й военной российской базе в Таджикистане начали ученые на горных полигонах. Об этом сообщила пресс-служба Центрального военного округа.

Всего участие в учениях принимают более тысячи солдат, они отработают тактические действия в атаке и обороне с применением огневых комплексов при участии армейской авиации и артиллерии.

Также военные проведут учебные стрельбы из стрелкового оружия, боевых машин по условному противнику на колесной и гусеничной технике, а также живой силе соперника.

Основной задачей станет проверка готовности мотострелковых частей и их действий при выполнении боевых задач.

201-я военная база Вооруженных сил РФ располагается в Бохтаре и Душанбе, в нее входят мотострелковые подразделения, разведка, артиллерия, РХБ защита, связь и ПВО.

Ранее Министерство обороны провело проверку боевой готовности сил Восточного военного округа в рамках подготовки к стратегическому командно-штабному учению «Восток-2022».