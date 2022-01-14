Внезапная проверка боеготовности началась в ВВО

Внезапная проверка боевой готовности началась в войсках Восточного военного округа. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщило РИА «Новости».

Внезапная проверка боеготовности в войсках ВВО проводится в рамках подготовки к стратегическому командно-штабному учению «Восток-2022». Это плановые мероприятия зимнего периода обучения, пояснили в ведомстве.

Маневры позволят оценить способность войск оперативно действовать после перегруппировки на большие расстояния по стране, отметили в Минобороны. В ходе учений особое внимание уделят возможностям инфраструктуры для перевозки военных и техники.

Подразделения военного округа отработают широкий спектр задач по всестороннему обеспечению, выполнению упражнений по боевой подготовке с тактическими учениями и стрельбами на полигонах, расположенных на удалении.

Минобороны РФ ранее обнародовало видео с кадрами вылета миротворцев миссии ОДКБ из Казахстана.

На этой неделе также сообщалось о первом полете стратегического ракетоносца Ту-160М, который был воссоздан практически с нуля в модернизированном варианте.