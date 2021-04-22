Российские военные начали учения в Крыму. Видео

В четверг, 22 апреля, Министерство обороны РФ начало проводить в Крыму учения в рамках внезапной проверки боеготовности. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В район маневров вышли российские военные корабли. Наземная военная техника и личный состав направлены к месту проведения учений на полигоне Опук. Это место дает возможность провести стрельбы по береговым целям с помощью корабельных артиллерийских комплексов, а также задействовать оперативно-тактическую и армейскую авиацию.

Ведомство опубликовало видео с места учений, на котором можно увидеть слаженную работу российских военных.

Накануне корабли вышли в район учений, десантников и часть техники перебросили на место самолетами военно-транспортной авиации, уточнило РИА «Новости».

Несколько дней назад министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ситуация на юго-западном стратегическом направлении остается сложной, потому что ряд стран продолжает попытки нарастить военное присутствие у границ России. Он отметил, что Украина стремится дестабилизировать ситуацию с Донбассом, а НАТО и США не останавливают провокационную деятельность у Черного моря — как в воздушном пространстве, так и в акватории.