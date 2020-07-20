Российские военные начали следить за эсминцем США в Черном море

Моряки Черноморского флота приступили к слежению за эсминцем «Портер» (USS Porter) ВМС США. Ранее этот корабль зашел в Черное море для проведения совместных учений с Украиной.

«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца… „Портер“ (типа „Орли Берк“) ВМС США, зашедшего в 19:45 19 июля 2020 года в акваторию Черного моря», — сообщили «Интерфаксу» в Национальном центре управления обороной России.

Эсминец «Портер», как заявляли американские военные, зашел в Черное море ради «укрепления региональной морской стабильности и участия в двадцатых совместных американо-украинских учениях Sea Breeze 2020».

Корабль оснащен крылатыми ракетами Tomahawk и системой противоракетной обороны Aegis. С начала года это пятый американский военный корабль, который зашел в Черное море.

В России с 17 по 21 июля июля проходит внезапная проверка боеготовности войск. Учения развернутся в том числе на 17 морских полигонах на Черном и Каспийском морях.