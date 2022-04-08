Российские военные эвакуировали из Херсона в Крым 188 человек

Российские военные обеспечили эвакуацию из Херсонской области в Крым 188 человек. Среди них были россияне и иностранцы, включая украинцев, египтян, сирийцев. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Накануне из Херсонской области Украины на территорию РФ военнослужащими Южного военного округа была организована безопасная доставка 188 граждан России, Молдовы, Египта, Сирии, Ливии, Азербайджана, Узбекистана и Украины», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Все желающие уехать из города на центральной площади погрузились в специально предназначенные для них автобусы. Также российские военные обеспечили безопасную эвакуацию желающим покинуть город на личном транспорте.

«Всего на территорию Республики Крым из Херсонской области Украины с момента начала специальной военной операции российскими военнослужащими было доставлено более 600 граждан иностранных государств», — уточнили в ведомстве.

Также российские военные эвакуировали более 300 жителей населенных пунктов Александровка и Станислав Херсонской области. По сообщению Минобороны, эти населенные пункты больше недели подвергаются обстрелам со стороны ВСУ.

Шестого апреля сообщалось, что за сутки из Мариуполя в населенный пункт Безыменное эвакуировали 572 человека, в том числе 110 детей.