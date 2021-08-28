Российские ученые разработали беспилотник с уникальной автономностью

В России ученые разработали для Военно-морского флота гидрометеорологический беспилотник, двигающийся за счет волн и практически не потребляющий энергию. Его возможная автономность составляет полгода. Об этом рассказал представитель разработчика Алексей Блинков.

Новый аппарат представили на форуме «Армия-2021» в кластере Военно-морского флота России.

«Надводный робот — волновой глайдер с нетрадиционной схемой движения, он работает от энергии волны. Крыльевая система планирует в толще воды и тянет за собой всю конструкцию, связанную с ней кабель-тросом. Происходит движение волны вверх-вниз, на крыльевой системе образуется тяга вперед», — процитировало РИА «Новости» слова Блинкова.

Аппарат может двигаться при любом направлении волны. Кроме того, если нет волнения, или оно настолько незначительное, что не позволяет двигаться, то на аппарате предусмотрена солнечная батарея и вспомогательные двигатели.

ранее стало известно, что в экипировку солдат будущего может войти боевой экзоскелет, оснащенный электродвигателями. В России уже создан первый опытный образец этого вида экипировки.