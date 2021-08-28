Создан первый российский боевой экзоскелет с электродвигателями

В экипировку солдат будущего может войти боевой экзоскелет, оснащенный электродвигателями. В России уже создан первый опытный образец этого вида экипировки. Он может работать в двух режимах, активном и пассивном.

Об этом РИА «Новости» сообщили в госкорпорации «Ростех» на форуме «Армия-2021». Экзоскелет может усиливать физические возможности человека или двигаться по горизонтальной поверхности с грузом.

Экзоскелет быт разработан специалистами «Ростеха» из ЦНИИточмаш и НИИ механики МГУ им. Ломоносова.

«Он снижает нагрузку на опорно-двигательный аппарат на 50%, энергетические затраты при беге и ходьбе — на 15%, позволяет нести до 60 килограммов груза и стрелять из автоматического оружия на 20% точнее», —рассказал агентству индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев.

Сервоприводы оборудованы позиционными датчиками и датчиками давления в стопах. Экзоскелет способен за их счет адаптироваться под особенности человека, чтобы не сковывать его движения и позволяет двигаться интуитивно.

«Также мы намерены внедрить в конструкцию экзоскелета элементы из композитов, сосредоточиться на совершенствовании элементов питания и системы управления», —отметил заведующий лабораторией общей механики НИИ механики МГУ им. Ломоносова Владимир Буданов

Ранее генеральный директор группы компаний «Калашников» Владимир Лепин пообещал, что экзоскелеты станут необходимыми и обыденными элементами экипировки российской армии.