Армия 05 апреля 2023, 06:14 Российские танки Т-90 и Т-80 получат новую защиту «Ростех»: на танки Т-90М и Т-80БВМ планируют установить защиту «Арена-М» Википедия

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Российские танки Т-80БВМ и Т-90М в будущем получат комплекс активной защиты «Арена-М», способный сбивать снаряды и ракеты с помощью спецбоеприпасов. Об этом ТАСС сообщили в холдинге госкорпорации «Ростеха» — «Высокоточные комплексы».

Специалисты подчеркнули, что другие танки также могут быть оснащены данным комплексом. Однако для этого необходимо провести доработки, учитывающие индивидуальные особенность объекта бронетехники.

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В холдинге добавили, что «Ареной-М» интересовались многие зарубежные страны. Но первостепенной задачей является удовлетворение потребностей российской армии.

Комплекс «Арена-М» представляет собой установленную на транспортном средстве защиту от гранат и противотанковых управляемых ракет. Система включает многофункциональную радиолокационную станцию с высокой устойчивостью к глушению сигнала.

Ранее ВС РФ получили модернизированные танки Т-90М и Т-72Б3М. Боевые машины отличаются уникальными характеристиками и оснащены по последнему слову военной техники, благодаря этому они могут конкурировать с техникой НАТО.