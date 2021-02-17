Российские Су-27 перехватили самолеты ВВС Франции над Черным морем

Два российских истребителя Су-27 подняли в воздух, чтобы отогнать от границ России французские военные самолеты. Летчики выполнили задачу.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной России, самолет-заправщик КС-135 и два самолета тактической авиации Mirage 2000 ВВС Франции летели в сторону российской границы над Черным морем.

«Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как группу самолетов ВВС Франции в составе самолета-заправщика КС-135 и двух самолетов тактической авиации „Мираж-2000“ и сопроводили их над акваторией Черного моря», — говорится в сообщении центра.

Военные добавили, что французские самолеты не нарушили нашу границу.

За первую неделю февраля у границ России засекли 33 иностранных самолета-разведчика и восемь беспилотных летательных аппаратов. Их отследили радиолокационные станции. Ни в одном из случаев нарушений не было.