Военные сообщили об активности разведчиков у границ России

В приграничной зоне России за последнюю неделю обнаружили десятки разведывательных воздушных судов других стран: самолетов и беспилотников. В один из подобных случаев российскому истребителю пришлось подниматься на перехват.

Военные за прошедшую неделю засекли 33 самолета-разведчика и 8 беспилотных летательных аппаратов. Судя по еженедельным отчетам, такая высокая активность в последний раз наблюдалась в сентябре 2020 года, сообщила газета Вооруженных сил РФ «Красная звезда».

Уточняется, что разведку вдоль границ вели 33 самолета и 8 беспилотных летательных аппаратов. Все они сопровождались российскими радиолокационными станциями.

В одном случае истребителю из состава дежурных по ПВО сил пришлось подниматься на перехват. В Минобороны подчеркивают, что нарушений госграниц России не было допущено.

Ранее стало известно, что истребители НАТО сотни раз поднимались в небо для перехвата российских военных самолетов в 2020 году. По данным Североатлантического альянса, в прошлом году ВВС стран-участниц более 400 раз перехватывали военные самолеты, приблизившиеся к воздушным границам НАТО в Европе.