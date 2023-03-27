Армия 27 марта 2023, 07:54 Российские специалисты создали противотанковый дрон «Ежик» Специалисты «Спектр Инжиниринг» разработали дрон «Ежик» для поражения бронетехники РИА «Новости»

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Специалисты конструкторского бюро «Спектр Инжиниринг» разработали противотанковый дрон «Ежик». Об этом сообщил ТАСС исполнительный директор организации Андрей Братеньков.

«Нами создан наземный дрон „Ежик“, который способен нести на себе полезную нагрузку до пяти килограммов», — пояснил Братеньков, отметив, что в дальнейшем возможно увеличение нагрузки до десяти килограммов.

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По его словам, дальность работы БПЛА рассчитана примерно на пять километров. Разработчики постарались максимально удешевить аппарат. Дрон собираются использовать как платформу для уничтожения бронетанковой техники и живой силы противника.

Исполнительный директор бюро подчеркнул, что «Ежик» — это оптимальный вариант с точки зрения стоимости и живучести.

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