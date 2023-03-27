Спецоперация 27 марта 2023, 07:27 Враг не пройдет незамеченным. Военный с позывным «Казань» показал боевую работу БПЛА Минобороны показало видео боевой работы дрона с «подвесом» в зоне СВО

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Министерство обороны России показало на видео боевую работу оператора беспилотника в зоне спецоперации. Первым делом боец проводит воздушную разведку.

«Враг не пройдет незамеченным! Оператор беспилотного летательного аппарата с позывным „Казань“ выполняет боевые задачи на Херсонском направлении в составе подразделения Воздушно-десантных войск», — уточнили в ведомстве.

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Мобилизованный солдат подробно рассказал об использовании дрона с «подвесом». Боевую работу он начинает с воздушной разведки.

На территории, занятой противником, основное внимание боец уделяет местам размещения личного состава, машин и бронетехники.

Когда цель обнаружил, оператор отправляет дрон с боеприпасом. Военнослужащий уточнил, что чаще всего использует гранатометный выстрел ВОГ-17, к нему приспособился уже больше, чем к гранате.

Ранее работу экипажей вертолетов Ка-52 армейской авиации в зоне СВО показали на видео.