Армия 15 мая 2023, 07:39 Российские специалисты создали для десантников зенитный ракетный комплекс «Птицелов» Ростех завершил разработку зенитного ракетного комплекса «Птицелов» для ВДВ РИА «Новости»

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Холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» завершил разработку комплекса «Птицелов» на шасси БМД-4М для Воздушно-десантных войск. Военные смогут перебрасывать его самолетами парашютным способом, сообщило РИА «Новости».

Похожий зенитный ракетный комплекс ближнего действия выпустили на базе БМП-3. Его боевой модуль «Сосна» оснастили двумя пусковыми установками под 12 ракет дальностью стрельбы по воздушным целям до 10 километров на высоте до пяти километров. Ракету на цель станут наводить при помощи лазерного луча с боевого модуля. Испытания нового ЗРК уже начались.

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«Аналогичная машина разработана в интересах ВДВ на базе БМД-4М», — отметили в пресс-службе Ростеха.

«Птицелов» отличается от «Сосны» десантированием. Его смогут доставлять на место парашютным способом военно-транспортными самолетами.

Специалисты холдинга разработают комплекс активной защиты «Арена-М» для танков Т-80БВМ и Т-90М. Этой новинкой уже заинтересовались в других странах. В него включат радиолокационную станцию, защиту от противотанковых ракет и гранат.