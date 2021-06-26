Российские корабли проведут учения вблизи британского авианосца

Группировка российских ВМФ в Средиземном море проведет военные учения и боевые стрельбы вблизи авианосца ВМС Великобритании Queen Elizabeth. Такие данные следуют из международной системы уведомлений для авиаперсонала NOTAM.

Ракетные стрельбы пройдут в субботу, 26 июня, в зоне восточной части Средиземного моря к югу от Кипра, уточнила «Газета.ru». Авианосная группировка британского флота действует поблизости от этого места с 1 по 30 июня.

Совместные учения ВМФ и ВКС России в Восточном Средиземноморье стартовали в пятницу, 25 июня.

Два российских истребителя МиГ-31К на учениях поразили условного противника гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Пилоты получили практические навыки выполнения задач в новых географических районах, рассказал командующий Дальней авиацией ВКС РФ Сергей Кобылаш. Это очень важный опыт. Задания были выполнены с высоким качеством. Отдельно генерал отметил высокую надежность российской авиатехники.