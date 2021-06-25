Российские истребители уничтожили ракетами «Кинжал» условного противника в Средиземном море

Два российских истребителя МиГ-31К на учениях в Средиземном море поразили условного противника гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Об этом сообщил командующий Дальней авиацией ВКС РФ Сергей Кобылаш.

По словам генерала, пилоты получили практические навыки выполнения задач в новых географических районах. Это очень важный опыт. Задания были выполнены с высоким качеством, сообщило РИА «Новости».

Отдельно Кабылаш отметил высокую надежность российской авиатехники. Маневры проходят в восточной части Средиземного моря. В них в принимают участие, в том числе, пять кораблей и две подлодки.

Военно-морская группировка вместе с авиацией будет выполнять учебно-боевые задачи по обеспечению безопасности авиабазы Хмеймим и пункта материально-технического обеспечения ВМФ России Тартус.

Ранее РИА ФАН сообщал о начале крупнейших российских учений в Тихом океане. В них принимают около 20 надводных боевых кораблей и подлодок. Также будет задействована авиация. В Минобороны отметили, что это крупнейшие со времен СССР учения в Тихом океане. Основной задачей учений является проверка управления разносоставной группировкой на удалении от военных баз.