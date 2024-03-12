Армия 12 марта 2024, 21:30 Российские истребители пролетели над Балтийским и Каспийскими морями МО РФ: Ту-22М3 и МиГ-31 пролетели над нейтральными водами Балтики и Каспия

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Российские истребители Ту-22М3 и МиГ-31 пролетели над нейтральными водами Балтийского и Каспийского морей. Это были плановые полеты, сообщило в своем Telegram-канале Минобороны России.

«В мероприятии были задействованы дальние бомбардировщики Ту-22м3 и МиГ-31 с авиационным комплексом „Кинжал“», — уточнило военное ведомство.

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Экипажи самолетов МиГ-31 отработали дозаправку топливом в воздухе.

В решении данной задачи участвовали также истребители Су-30СМ и Су-35С ВКС России, которые их сопровождали. На отдельных этапах маршрута в воздух для сопровождения поднимались истребители иностранных государств.

Все полеты прошли «в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», подчеркнул командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

По его словам, летчики выполняют такие полеты регулярно, пролетая над нейтральными водами не только Балтики, но и Арктики, Черного моря, Северной Атлантики и Тихого океана.

Ранее отставной полковник СБУ Олег Стариков заявил, что современные самолеты ВКС России, несущие крылатые авиабомбы, представляют реальную проблему для Украины. Ей будет тяжело бороться с ними.