11 марта 2024, 18:17
Экс-полковник СБУ оценил оперативность самолетов ВКС России
Экс-полковник СБУ Стариков: ВКС России могут за несколько минут ударить по ВСУ
Украине становится все тяжелее бороться с самолетами ВКС России, которые несут крылатые авиабомбы. Они способны оперативно нанести удар по позициям ВСУ. Об этом заявил отставной полковник СБУ Олег Стариков в интервью на YouTube-канале Александра Шелеста (признан в России иноагентом).
«Сейчас они, по всей видимости, построили современный разведывательно-ударный комплекс, связали это все в рамках сетецентрической войны», — сказал Стариков.
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Благодаря этому, по его словам, при получении разведывательной информации очень быстро вводится полетное задание. Как итог — «сразу же прилетело».
«То есть минуты две-три прошло», — указал он.
По его оценке, украинцам будет тяжело бороться с российскими бомбардировщиками, несущими крылатые авиабомбы.
Ранее российская авиация ранее нанесла удар по украинским позициям в Красногоровке, которая находится к северу от освобожденной Авдеевки.
*физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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