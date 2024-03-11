Мир 11 марта 2024, 18:17 Экс-полковник СБУ оценил оперативность самолетов ВКС России Экс-полковник СБУ Стариков: ВКС России могут за несколько минут ударить по ВСУ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украине становится все тяжелее бороться с самолетами ВКС России, которые несут крылатые авиабомбы. Они способны оперативно нанести удар по позициям ВСУ. Об этом заявил отставной полковник СБУ Олег Стариков в интервью на YouTube-канале Александра Шелеста (признан в России иноагентом).

«Сейчас они, по всей видимости, построили современный разведывательно-ударный комплекс, связали это все в рамках сетецентрической войны», — сказал Стариков.

Реклама

Благодаря этому, по его словам, при получении разведывательной информации очень быстро вводится полетное задание. Как итог — «сразу же прилетело».

«То есть минуты две-три прошло», — указал он.

По его оценке, украинцам будет тяжело бороться с российскими бомбардировщиками, несущими крылатые авиабомбы.

Ранее российская авиация ранее нанесла удар по украинским позициям в Красногоровке, которая находится к северу от освобожденной Авдеевки.

*физическое лицо, выполняющее функции иноагента.