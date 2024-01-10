Армия 10 января 2024, 07:47 Российские инженеры построили новые позиции на Краснолиманском направлении Инженеры группировки «Центр» оборудовали позиции под Красным Лиманом Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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При помощи мобильного лесопильного комплекса и экскаваторов на Краснолиманском направлении возвели новые укрепления и позиции. О работе инженеров группировки войск «Центр» сообщило РИА «Новости».

В 2023 году инженерные подразделения группировки поставили военным около одной тысячи кубометров древесины. Обрезной доской и лесом-кругляком обшили блиндажи, оружейные погреба и позиции. Для заготовки и отгрузки материалов военные использовали мобильный лесопильный комплекс мощностью до 20 кубометров леса в сутки. Древесину отправили на передовую и тыловые позиции.

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Траншеи, ходы и блиндажи рыли при помощи общевойсковых экскаваторов ЭОВ-3522. Эта техника подходит для работы в лесистой местности и на ограниченном пространстве.

Вооруженные силы Украины на Краснолиманском направлении пытались усилить свои оборонительные рубежи сводными отрядами. Они перебросили к Невскому и Макеевке подкрепление.