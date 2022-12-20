Власть 20 декабря 2022, 01:09 Курс на сотрудничество. О чем говорили Путин и Лукашенко в Минске Путин и Лукашенко обсудили развитие отношений России и Белоруссии на встрече в Минске РИА «Новости»

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Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко состоялись в Минске 19 декабря. Встреча продлилась более двух с половиной часов. Лидеры двух стран говорили об энергетических и экономических вопросах, а также затронули тему безопасности. «360» собрал главные заявления Путина и Лукашенко по итогам встречи.

Этот рабочий визит в Белоруссию стал для Путина первым с июня 2019 года. Российский президент и его белорусский коллега говорили два часа 35 минут.

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Приоритетное направление

В развитии двусторонних отношений приоритетным направлением Путин назвал развитие экономических связей.

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Российский лидер отметил, что в последнее время много внимания уделялось безопасности и сотрудничеству на международной арене.

«В целом мы должны быть удовлетворены развитием отношений между странами», — сказал Путин.

Лукашенко добавил, что, несмотря на «некоторые шероховатости», союзные государства находят эффективный ответ на все угрозы. Благодаря совместной работе, странам удалось преодолеть негативные последствия санкций.

Рекордный показатель товарооборота

Товарооборот между Россией и Белоруссией в 2022 году ожидается на уровне 40 миллиардов долларов, отметил российский лидер. По его словам, это рекордный показатель.

Путин подчеркнул, что в прошлом году товарооборот между странами вырос на треть и достиг 38,5 миллиардов долларов.

«Если в прошлом году у нас был рекорд, есть основания полагать что и в этом году у нас будет новый рекорд. Скорее всего, мы выйдем на планку в 40 миллиардов долларов торгового оборота», — заметил глава государства.

Развитие проектов в атомной и космической отраслях

Российские специалисты готовы помочь Белоруссии развивать новые проекты в атомной энергетике, а также готовить кадры и научные разработки. Такие же планы есть по включению республики в совместную работу по космической отрасли.

Путин подтвердил планы по отправке в 2023 году белорусского космонавта на МКС. Также он добавил, что в ближайшие дни Лукашенко посетит российский Центр подготовки космонавтов. После этого запланирован неформальный саммит стран СНГ. Переговоры пройдут в Санкт-Петербурге.

Борьба с санкциями

Россия и Белоруссия уверенно и эффективно противостоят западным санкциям, а также попыткам изолировать страны от остального мира.

«Сообща мы координируем шаги по минимизации влияния незаконных ограничительных мер на экономику наших стран. И делаем это достаточно уверенно и эффективно», — сказал Путин.

Приоритет в безопасности

Для надежного обеспечения безопасности России и Белоруссии страны будут вместе принимать необходимые меры. Вопросы подготовки войск, как заметил Путин, станут приоритетными. Также главы государств договорились продолжать практику регулярных совместных учений.

Российская сторона продолжит готовить экипажи для самолетов ВВС Белоруссии. Их переоборудуют под возможность несения авиационных боеприпасов с ядерной боевой частью.

Кроме того страны займутся созданием новой военной техники.

Курс на сотрудничество без поглощения

В ходе встречи Путин и Лукашенко подтвердили незыблемость курса на сотрудничество и укрепление суверенитетов, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он отметил, что РФ продолжит выстраивать свою внешнюю политику, опираясь на договороспособных партнеров, которые не пытаются нарушить баланс интересов.

РИА «Новости»

При этом президент России отметил, что у страны нет интереса поглощать какое-либо государство. Путин добавил, что в двухсторонних отношениях РФ и Белоруссии этот вопрос стоит не так. Он пояснил, что в ходе переговоров с Лукашенко обсудил вопрос ценообразования в энергетическом секторе.

«Там тоже прозвучало про поглощение. Но дело совсем не в этом, а, как сказал президент Белоруссии, чтобы ценообразование было справедливым. Поэтому вопрос не в поглощении, а согласовании экономической политики», — объяснил российский лидер.

Переговоры с белорусским коллегой в расширенном составе Путин назвал результативными.