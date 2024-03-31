Армия 31 марта 2024, 03:57 Дроны «Джокер» научили сбивать беспилотники ВСУ Директор ЦКБР Кузякин: FPV-дроны «Джокер-10» могут выполнять задачи ПВО Unsplash

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Новый FPV-дрон «Джокер-10» отправили в зону спецоперации. Он включается дистанционно, поэтому может долго ждать противника в засаде. Об этом РИА «Новости» рассказал генеральный директор разработчика «Центр комплексных беспилотных решений» Дмитрий Кузякин.

«Сейчас это полноценный рабочий проект FPV-ПВО: на беспилотник крепятся трубы от ложных тепловых целей самолетов, которые начиняются поражающими элементами. По команде с пульта пилота такой снаряд выстреливается без отдачи и сбивает дроны противника», — сказал он.

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По словам Кузякина, на последнюю модель FPV-дронов можно установить до шести таких труб. Испытания показали что при выстрелах беспилотники не разваливаются.

Таким образом, российские военные получили эффективную «бомжацкую ПВО» для защиты НПЗ, гражданских и военных объектов».

Ранее стало известно, что российские разработчики создали обманную систему «Лодырь» для защиты операторов FPV-дронов.