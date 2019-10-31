  • Российские экипажи «Союзов» урежут ради американцев

    31 октября 2019, 14:29

    Алена Макаренко

    Роскосмос сократит число российских экипажей, чтобы помочь американским астронавтам попасть на МКС. Об этом рассказал глава корпорации Дмитрий Рогозин, сообщило РИА «Новости».
    Российские экипажи «Союзов» урежут ради американцев

    Отечественные экипажи «Союзов» урежут в 2020–2021 годах.

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    «Мы постараемся помочь американским коллегам, ужать наши экипажи. <...> Нам придется чем-то жертвовать за счет сокращения нашего экипажа для предоставления мест нашим американским коллегам», — отметил Рогозин.

    Из-за помощи американским коллегам придется сократить программу экспериментов на МКС.

    С такой просьбой к Рогозину обратился глава NASA Джим Бранденстайн. Дело в том, что США не успевают «обкатать» коммерческие корабли в срок, их испытания завершатся в 2021 году. После этого Роскосмос решил выделить деньги на строительство двух дополнительных «Союзов».

    Два российских пилотируемых корабля «Союз МС-16» и «Союз МС-17» отправятся к МКС в 2020 году. Экипаж корабля «Союз МС-17» должен состоять только из россиян впервые за 20 лет. Тем не менее исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев допустил, что в состав экипажа войдут американцы.

    Первый пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с экипажем для МКС пройдет в апреле. На смену действующему экипажу вернется астронавт NASA Крис Кэссиди и прилетят отечественные космонавты Николай Тихонов и Андрей Бабкин. Сейчас на станции находятся члены 62-го экипажа во главе с россиянином Олегом Скрипочкой — американцы Джессика Меир и Эндрю Морган.