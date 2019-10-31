Российские экипажи «Союзов» урежут ради американцев

Отечественные экипажи «Союзов» урежут в 2020–2021 годах.

Спускаемый аппарат «Союза МС-10» сделают памятником в «Роскосмосе» Подробнее

«Мы постараемся помочь американским коллегам, ужать наши экипажи. <...> Нам придется чем-то жертвовать за счет сокращения нашего экипажа для предоставления мест нашим американским коллегам», — отметил Рогозин.

Из-за помощи американским коллегам придется сократить программу экспериментов на МКС.

С такой просьбой к Рогозину обратился глава NASA Джим Бранденстайн. Дело в том, что США не успевают «обкатать» коммерческие корабли в срок, их испытания завершатся в 2021 году. После этого Роскосмос решил выделить деньги на строительство двух дополнительных «Союзов».

Два российских пилотируемых корабля «Союз МС-16» и «Союз МС-17» отправятся к МКС в 2020 году. Экипаж корабля «Союз МС-17» должен состоять только из россиян впервые за 20 лет. Тем не менее исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев допустил, что в состав экипажа войдут американцы.

Первый пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с экипажем для МКС пройдет в апреле. На смену действующему экипажу вернется астронавт NASA Крис Кэссиди и прилетят отечественные космонавты Николай Тихонов и Андрей Бабкин. Сейчас на станции находятся члены 62-го экипажа во главе с россиянином Олегом Скрипочкой — американцы Джессика Меир и Эндрю Морган.