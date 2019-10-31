NASA рассказало о составе новой экспедиции на МКС

На смену действующему экипажу МКС прилетят американский астронавт Крис Кэссиди и российские космонавты Николай Тихонов и Андрей Бабкин. Они отправятся в космос в апреле 2020 года.

На борту станции Кэссиди, Тихонов и Бабкин останутся до октября 2020-го, сообщили в пресс-службе NASA.

О предстоящем полете 63-й экипаж МКС расскажет на пресс-конференции 7 ноября. Она состоится в Космическом центре имени Линдона Джонсона в Хьюстоне. NASA будет транслировать мероприятие на своем сайте.

Сейчас на станции находятся члены 62-го экипажа во главе с россиянином Олегом Скрипочкой — американцы Джессика Меир и Эндрю Морган.

Спускаемый аппарат «Союза МС-10» сделают памятником в «Роскосмосе» Подробнее

Экипаж на МКС доставят на ракете-носителе «Союз-2.1а», уточнила газета «Известия». С 2002 по 2019 годы людей на пилотируемых кораблях «Союз» отправляли в космос на ракетах «Союз-ФГ», оборудованных украинской системой управления. На «Союзе 2.1а» она российская. Пока ракета-носитель выводила на орбиту только спутники и грузовые корабли.