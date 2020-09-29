Российские десантники вернулись из Белоруссии после учений

Батальон Ивановского гвардейского парашютно-десантного полка вернулся в место постоянной дислокации еще на минувшей неделе после выполнения учебно-боевых задач. Во вторник, 29 сентября, домой отправились подразделения Псковского и Тульского гвардейских соединений ВДВ.

Совместные учения двух стран прошли на полигоне «Брестский» в Белоруссии с 14 по 25 сентября. Россия отправила на учения более 900 военнослужащих. В ходе учений они задействовали стратегические бомбардировщики Ту-160 и дальние бомбардировщики Ту-22М3.

Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны России, это не последние учения на территории Белорусии. С 12 по 16 октября туда прибудут миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности для проведения командно-штабных учений. Своих военных в Белоруссию пришлют Россия, Армения, Казахстан, Киргизия, Таджикистан.