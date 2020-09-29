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    29 сентября 2020, 21:06

    Российские десантники вернулись из Белоруссии после учений

    Анатолий Минкин

    Принимавшие участие в учениях «Славянское братство — 2020» под Брестом российские военнослужащие покинули территорию Белоруссии. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны страны.
    Российские десантники вернулись из Белоруссии после учений

    Батальон Ивановского гвардейского парашютно-десантного полка вернулся в место постоянной дислокации еще на минувшей неделе после выполнения учебно-боевых задач. Во вторник, 29 сентября, домой отправились подразделения Псковского и Тульского гвардейских соединений ВДВ.

    Совместные учения двух стран прошли на полигоне «Брестский» в Белоруссии с 14 по 25 сентября. Россия отправила на учения более 900 военнослужащих. В ходе учений они задействовали стратегические бомбардировщики Ту-160 и дальние бомбардировщики Ту-22М3.

    Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны России, это не последние учения на территории Белорусии. С 12 по 16 октября туда прибудут миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности для проведения командно-штабных учений. Своих военных в Белоруссию пришлют Россия, Армения, Казахстан, Киргизия, Таджикистан.

    Новости SMI.FM