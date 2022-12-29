Армия 29 декабря 2022, 20:12 Российские бойцы нарядили елку и встретили Деда Мороза в зоне спецоперации Минобороны: российские военные нарядили елку и встретили Деда Мороза в зоне СВО

Читать 360tv в

Военнослужащие Центрального военного округа на передовой устроили праздник. Они нарядили елку и встретили Деда Мороза со Снегурочкой. Кадры с праздника показало Минобороны России в Telegram-канале.

Военнослужащие украсили блиндажи гирляндами, мишурой и игрушками. Также они нарядили елку. Создать новогоднее настроение им помогли артисты Ансамбля песни и пляски Центрального военного округа. В костюмах Деда Мороза и Снегурочки они спели им песни и подарили подарки, среди которых сладости, кофе и мясные деликатесы.

Реклама

«Молодцы, подняли настроение. Хотя мы и так не унываем. Живем дружно, весело. <…> Я записал видеообращение дочери, так как она каждый день ждет меня, ждет от меня подарков. И вот этот подарок на Новый год будет самым лучшим», — сказал боец с позывным Историк.

Реклама

Артисты также посетили госпиталь в тыловом районе специальной военной операции. Они поздравили медиков и находящихся на лечении бойцов с наступающим Новым годом. Артисты спели им песни, подарили подарки и сфотографировались. После их выступления состоялось награждение военных медиков. Им торжественно вручили государственные награды — медали Суворова, Жукова и «За спасение погибавших».