Общество 29 декабря 2022, 16:13 Артисты поздравили военных медиков с наступающим Новым годом в тыловом районе СВО Минобороны России показало кадры поздравления военных медиков с Новым годом в районе СВО

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Артисты Ансамбля песни и пляски Центрального военного округа поздравили медиков отряда спецназначения с наступающим Новым годом. Мероприятие с представлением и награждением состоялось в тыловом районе проведения спецоперации, сообщили в Минобороны России.

Артисты выступили в госпитале перед медицинским персоналом и военными, которые находятся там на лечении. Для них устроили небольшой концерт. Потом артисты в костюмах Деда Мороза и Снегурочки вручили им новогодние подарки.

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«Мы поздравили пациентов и медперсонал с наступающим Новым годом. <…> Дед Мороз и Снегурочка также порадовали зрителей новогодним настроением, немножко окунулись в детство, поводили хоровод, пофотографировались. Надеюсь, мы подняли настроение», — сказала солистка Ансамбля песни и пляски ЦВО Елена Лапушор.

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Выступление артистов завершилось церемонией награждения. Военным медикам вручили госнаграды, среди которых медали «Суворова», «Жукова» и «За спасение погибавших».