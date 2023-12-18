18 декабря 2023, 08:37
Российские бойцы дроном спустили рацию и убедили солдат ВСУ сдаться в плен
RT: бойцы ВСУ получили рацию с БПЛА и сдались в плен у Вербового
Группа бойцов Вооруженных сил Украины сдалась в плен российской армии возле Вербового в Запорожской области. Переговоры о капитуляции вели по рации, которую сбросили противнику с БПЛА, сообщил RT.
Один из российских бойцов рассказал, что его подразделение занималось разведкой с воздуха. Они заметили в районе Вербового опорный пункт с солдатами ВСУ и отрезали их от основной группировки — четыре дня вели наблюдение, били из артиллерии, останавливали подвоз припасов на подступах.
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«Понятно, что это были потенциальные мертвецы. Мы на сброс привязали рацию с частотой 149.200 „Волга“, скинули им. Связались с ними, переговорили, объяснили, что единственный путь для них это сдаться», — сказал он.
Украинские военные согласились, и наземные подразделения приняли их. Мужчинам оказали медицинскую помощь и накормили.
В районе Курской области шесть украинцев сдались в плен. Губернатор Роман Старовойт заявил, что они служили пограничниками.
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