Спецоперация 16 декабря 2023, 12:34 Шесть украинских боевиков сдались в плен на границе Курской области Старовойт: шестеро пограничников Украины сдались в плен под Курском РИА «Новости»

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Шесть украинских пограничников самостоятельно сдались в плен российским солдатам. Об этом губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в своем Telegram-канале.

«Шесть украинских пограничников сдались в плен на границе Курской области», — написал он.

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Старовойт напомнил, для сохранения своих жизней бойцы Вооруженных сил Украины могут выйти на чистоту 149.200 и вызывать «Волгу».

Число сдавшихся в плен украинских военнослужащих резко увеличилось. Только за неделю в плену у российских подразделений оказались свыше 80 боевиков. Ранее около 20 солдат ВСУ сдались во время боя к северо-западу от Артемовска. Солдаты Украины признают, что это единственный шанс выжить.